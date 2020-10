Saturday Night Live - US Presidential Debate

Baldwin hatte bereits in der vergangenen Staffel von "Saturday Night Live" die Rolle des US-Präsidenten übernommen. Nun fiel er immer wieder seinem Herausforderer und dem Moderator ins Wort – ganz so wie Trump in der realen Fernsehdebatte vom vergangenen Dienstag. Schließlich rief Carrey: "Will You just shut up?" Der Satz, den Biden Trump entgegengeschleudert hatte, hat in den USA inzwischen Kultstatus.Später in der Sendung betrat Schauspielerin Maya Rudolph ("Wine Country") in der Rolle von Kamala Harris, Bidens Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, die Bühne – und rang Baldwins Trump eine Entschuldigung für seinen rabiaten Auftritt ab. dpa