Sat 1 kann in dieser Saison keine Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga am 17. und am 18. Spieltag zeigen. Grund dafür ist die Weltmeisterschaft in Katar, die zu einer frühen und langen Winterpause der Liga führt. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember statt.