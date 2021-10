© Samsung Christian Russ ist als Head of Sales DACH bei Samsung Ads unter anderem für den Ausbau des Geschäfts im deutschsprachigen Raum zuständig

Mit der Welt des vernetzten Fernsehens beschäftigte sich am Dienstagabend das in die Medientage München integrierte Konferenzprogramm "Connect – The Future of TV". Im Mittelpunkt stand das zentrale Thema der Bewegtbildbranche: Technologische Innovationen, die steigende Verbreitung von Smart-TVs und CTV-fähigen Geräten, die Einführung von Streaming-Formaten und das breite Angebot an Apps haben die Rolle des Fernsehens grundlegend verändert. Smart-TVs sind heute ein integraler Bestandteil des Zuhauses – und auch ihre Rolle als Werbeträger wird immer wichtiger.