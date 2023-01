Der Rundfunkrat ist eines der Kontrollorgane des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders. Nach Senderangaben wird Interims-Intendantin Katrin Vernau zur Sitzung in Berlin kommen.



Der Skandal beim RBB dreht sich um Vorwürfe des Filzes gegen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, die beide zurückwiesen.Der Sender erklärte, es erscheine wichtig, noch einmal auf die Genese der Untersuchungen der zuständigen Anwaltskanzlei zu verweisen. "Die Kanzlei wurde durch die Compliancebeauftragte und den Verwaltungsrat zu Beginn der Krise beauftragt, um eine unabhängige und umfassende Einschätzung der möglichen und tatsächlichen Verfehlungen in der Amtszeit Schlesingers vorzunehmen und dazu allen eingehenden Hinweisen auch lückenlos nachzugehen." Weiter hieß es: "Das war deutlich bevor die Staatsanwaltschaft oder die Rechnungshöfe ihre Untersuchungen aufgenommen haben."Weiterhin hieß es von dem öffentlich-rechtlichen Sender: "Aus unserer Sicht gibt es an dieser Stelle auch kein 'Zuviel' an Aufklärung."