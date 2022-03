Die erste deutsche Ausgabe des Playboy erschien 1972, damals herausgegeben von der Bauer Verlagsgruppe. Im Dezember 2019 übernahmen Chefredakteur Florian Boitin und die damalige Verlagsleiterin Myriam Karsch mit ihrem neu gegründeten Verlag Kouneli Media die Lizenz von Hubert Burda Media - und konnten die Auflage des Männer-Lifestyle-Magazins seitdem gegen den Markttrend kontinuierlich ausbauen. Es gibt also durchaus Anlass, das runde Jubiläum des deutschen Playboy gebührend zu feiern.



"Playboy ist eine Ikone, eine der bekanntesten Marken der Welt", betont Myriam Karsch, Geschäftsführerin von Kouneli Media: "Playboy provoziert bewusst und versucht, überkommene gesellschaftliche Tabus in Frage zu stellen – immer mit einem Augenzwinkern. Wir sind sehr gespannt, wie die Kreativen des Landes die Marke 50 Jahre nach dem Start in Deutschland interpretieren und freuen uns über jede Einreichung.""Die Marke Playboy fasziniert, emotionalisiert und inspiriert Menschen seit 1972 auch hierzulande. Und spiegelt dabei immer wieder den jeweiligen Zeitgeist", sagt Florian Boitin, Geschäftsführer von Kouneli Media: "Seit 50 Jahren gelingt es dem deutschen Playboy dadurch sowohl zu begeistern als auch zu polarisieren. Die Marke bietet damit eine ideale Spielfläche für kreative Inszenierungen."

An dem Kreativwettbewerb teilnehmen können Kreativ-Agenturen in Deutschland, Einzelpersonen oder Teams. Die Anzeigen können ab dem 23. März 2022 über Playboy.de/kreativwettbewerb eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 23. Mai 2022. Die Siegermotive werden in der Playboy-Jubiläums-Ausgabe 08/2022 vom 14. Juli 2022 und auf Playboy.de veröffentlicht.Zur Jury des Kreativ-Wettbewerbs gehören neben den Playboy-Deutschland-Chefs Myriam Karsch und Florian Boitin der Regisseur und Filmproduzent Simon Verhoeven, die freie Kreativdirektorin Katharina Keith und der Kreativdirektor und Designer Jan Wölfel. dh