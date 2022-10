Inmitten der Forderung von vielen Politikern nach Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen aus den ARD-Häusern derzeit vermehrt eigene Impulse zu mehr Synergien. Die Stimmen aus dem ARD-Intendantenkreis zu mehr Zusammenarbeit der neun Sendeanstalten werden lauter. Auf den Medientagen München wurde zum Auftakt am Dienstag auch der Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerückt. Dieser bekam ausgerechnet vom privaten Konkurrenten ProSiebenSat.1 das Label "unverzichtbar".



Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, war selbst nicht auf den Medientagen, erläuterte aber in Interviews am Dienstag ihre Idee für mehr Synergien. Dem "Münchner Merkur" sagte sie: "Auf ARD-Ebene müssen wir meiner Meinung nach entschlossene Schritte in Richtung Kompetenzzentren gehen. Es muss nicht mehr jeder alles machen."Die Chefin des ARD-Senders ergänzte: "Wir brauchen keine Regionalität in Verwaltung und IT. Das Ziel muss zum Beispiel eine Reisekostenstelle für alle sein. Und das gilt genauso für Programminhalte mit überregionaler Bedeutung – etwa Verbraucher - und Gesundheitsthemen, Literaturkritik, Royals." Man müsse schauen, welcher Sender welche Stärken habe und als jeweiliges Kompetenzzentrum andere beliefern könne. "Wir brauchen hier viel mehr Zusammenarbeit."