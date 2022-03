© RTL / Patrick Liste Muss ins Nachtprogramm umziehen: Guido Cantz

Die Neuauflage der RTL-Comedyshow "7 Tage, 7 Köpfe" wandert nach zuletzt schwächeren Quoten ins Nachtprogramm. Wie RTL mitteilte, wird die Sendung mit Moderator Guido Cantz schon am kommenden Wochenende nicht mehr am Samstagabend ausgestrahlt, sondern am Freitag - und zwar nach Mitternacht.