So kommen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Bundesregierung auf Vertrauenswerte von 33 beziehungsweise 34 Prozent - ein Minus von 24 respektive 22 Prozent im Vergleich zur Vorjahreserhebung. Bundestag (-13 Prozentpunkte), Bundespräsident (-12) und (Ober-)Bürgermeister:innen (-11) verzeichnen Vertrauenseinbrüche von über 10 Prozent.



Das Vertrauen in politische Institutionen zum Jahreswechsel 2022/23 in Prozent (in Klammern: Veränderung zum Vorjahr in Prozent)

Bundespräsident 63 (-12) Landesregierung 46 (-9) Bürgermeister/Oberbürgermeister 44 (-11) Gemeindevertretung 43 (-9) Stadt-/Gemeindeverwaltung 43 (-9) Bundestag 37 (-13) Bundesregierung 34 (-22) Bundeskanzler 33 (-24) Europäische Union 31 (-7) Politische Parteien 17 (-7)

Am größten ist das Vertrauen der Deutschen dennoch - und zwar wie schon in allen anderen Erhebungen zuvor - in den Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier. Trotz des Rückgangs von 12 Prozentpunkten vertrauen ihn immer noch 63 Prozent der Menschen hierzulande. An zweiter Stelle liegen die Landesregierungen mit nur 46 Prozent (-9 Prozentpunkte), knapp vor den (Ober-)Bürgermeister:innen (44 Prozent). Am mit Abstand geringsten ist das Vertrauen der Deutschen in die politischen Parteien (17 Prozent, -7 Prozentpunkte).Wie drastisch das Vertrauen in die Institution "Bundeskanzler gesunken ist, zeigt der Vergleich mit dem Vertrauenswert, den Angela Merkel noch zur Jahreswende 2020/21 auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie erhalten hatte: 75 Prozent der Deutschen hatten damals zur Bundeskanzlerin großes Vertrauen. Ihr Nachfolger Olaf Scholz kam bereits zur Jahreswende 2021/22 auf nur noch 57 Prozent.