© RTL Zwei Die Influencer-Spots orientieren sich optisch an Instagram-Stories

Influencer-Marketing ist in aller Munde - in den TV-Werbeblöcken sind die Social-Media-Stars und -Sternchen bislang aber kaum zu sehen. Das will der RTL-Zwei-Vermarkter El Cartel Media nun ändern und hat ein Werbeformat entwickelt, das sowohl im klassischen Fernsehen als auch auf digitalen Kanälen einsetzbar ist.