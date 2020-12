© El Cartel Media Einfach mal machen: Stephan Karrer, Geschäftsführer von El Cartel Media, und RTL-Zwei-Senderchef Andreas Bartl sprechen über ihre Pläne, neue Kooperationen und den Mut, immer wieder Dinge auszuprobieren

Im TV-Markt hat RTL Zwei zweifellos eine Sonderstellung: Der Sender ist unterhaltsam und laut, oft auch umstritten, und er hat wie kaum ein anderer einen festen Draht zur begehrten jungen Zielgruppe. Damit das so bleibt, versuchen Senderchef Andreas Bartl und El-Cartel-Media-Geschäftsführer Stephan Karrer mindestens genauso quirlig zu sein. Im Interview mit HORIZONT sprechen sie über ihre Kooperation mit Julep, Pläne am Point of Sale und Bereiche, in denen die Kundenanfragen noch ganz von selbst reinkommen.