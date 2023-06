Imago / Yay Images, IMAGO / YAY Images

Joyn oder RTL+: Wer gewinnt das deutsche Publikum für sich?

Die deutschen Streaming-Angebote RTL+ und Joyn werden gerade wieder einmal auf-, aus- und umgebaut. In Köln baut RTL die "Multi Purpose App", Joyn soll zur "One For All Super Platform" werden. Welche Strategie ist die richtige?

RTL+ und Joyn sind die Aushängeschilder des deutschen Streaming-Marktes. Neben den inhaltlich starken, aber werbefreien Mediatheken der Öffe