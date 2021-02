RTL will Erscheinungsbild vereinheitlichen / TV Now wird zu RTL+

© RTL / Boris Breuer Stephan Schäfer will die zahlreichen Marken von RTL harmonisieren

Die RTL Group will den Auftritt ihrer zahlreichen Sender und Tochterunternehmen in ganz Europa vereinheitlichen. Unter dem Projektnamen "RTL United" arbeiten der Mutterkonzern RTL Group und die Mediengruppe RTL Deutschland aktuell an einer neuen Markenarchitektur. Als eines der ersten Ergebnisse wird im zweiten Halbjahr der Streamingdienst TV Now umbenannt, wie der Mediendienst DWDL.de berichtet.