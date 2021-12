Springer-Chef Döpfner spielt Reporter in Boris-Becker-Film

© RTL Springer-Chef Mathias Döpfner spielt in "Der Rebell" einen Reporter

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner spielt im neuen RTL-Spielfilm "Der Rebell" über Ex-Tennisstar Boris Becker eine Nebenrolle als Reporter. In der Szene steht der Journalist im 80er-Jahre-Look mit Schnauzbart, großer Sonnenbrille, Sportjacke und Schreibblock am Tennisplatz und will eigentlich ein Interview mit dem jungen Becker führen, der aber nicht zum Training erschienen ist.