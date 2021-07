Mehr zum Thema

Moderatorenduo Atalay/Hofer

RTL greift mit neuer Nachrichtensendung die ARD-"Tagesthemen" an

Der Privatsender RTL greift die "Tagesthemen" mit einer neuen Nachrichtensendung um 22:15 Uhr an und lässt sie von den langjährigen ARD-Gesichtern Pinar Atalay und Jan Hofer moderieren. Das Format "RTL Direkt" soll am 16. August an den Start gehen, wie der Sender aus Köln am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte das Branchenportal DWDL.de berichtet. .