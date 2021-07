© Axel Springer Sandra Kuhn wechselt von RTL zum neuen TV-Sender von Bild

Die bisherige RTL-Moderatorin Sandra Kuhn wechselt zum TV-Team von "Bild". Das teilte das Medienhaus Axel Springer am Mittwoch in Berlin mit. Sie werde beim Format "Bild Live" zum festen Moderatoren-Team gehören. Der Fernsehsender der Marke "Bild" soll noch vor der Bundestagswahl im September an den Start gehen.