Haben große Pläne: Matthias Dang und Stephan Schäfer

von Jürgen Scharrer

Bei den Screenforce Days präsentierten die RTL-Oberen die neue Strategie ihrer Mediengruppe. Was steckt genau dahinter - und was bedeutet die Umbenennung von TV Now in RTL+ für eine mögliche Allianz mit Joyn? HORIZONT sprach mit den Geschäftsführern Stephan Schäfer und Matthias Dang.