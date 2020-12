"Wir investieren mehr als jeder globale Player in den deutschen Markt"

© Mediengruppe RTL Seit Februar 2019 ist Jörg Graf Geschäftsführer von RTL Television

Unterhaltung, Breaking News und Infotainment: Dieser Dreiklang prägt RTL-Geschäftsführer Jörg Graf zufolge die Programmoffensive, mit der der Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen im ersten Halbjahr 2021 überzeugen will. Neue Formate gibt es in allen Genres, angreifen will der Sender aber vor allem im News-Bereich. Wie die Verknüpfung von Unterhaltung und Relevanz sowie der Jahresstart ohne klassisches Dschungelcamp gelingen sollen, das verrät der RTL-Programmchef im Interview mit HORIZONT.