© RTL Deutschland / Andreas Friese Nico Fried wechselt zum Stern

Der Parlamentsredaktionsleiter der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Nico Fried, geht zum Stern. Zum 1. August wird er bei dem Nachrichtenmagazin Politikchef in Berlin, wie RTL Deutschland am Freitag ankündigte. Fried gehört zu den bekanntesten Politik-Journalisten des Landes.