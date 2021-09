In den vergangenen Wochen hatte es bereits Spekulationen über eine neue Spitze bei RTL Deutschland gegeben, durch die Übernahme von Gruner + Jahr durch RTL zum 1. Januar 2022 lagen Veränderungen in der Führungsstruktur ohnehin in der Luft. Nachdem DWDL gestern über die neue Doppelspitze berichtet hatte , macht RTL es nun offiziell:undbilden künftig als gleichberechtigte Co-CEOs eine Doppelspitze. Schäfer, bislang schon Inhaltechef der Sendergruppe, wird weiterhin die Inhalte und Marken von RTL Deutschland verantworten - dazu zählen auch sämtliche journalistischen Angebote. Er bleibt außerdem CEO von Gruner + Jahr und übernimmt die Leitung der Bertelsmann Content Alliance.Dang wird wie bislang alle kommerziellen, technologischen und digitalen Aktivitäten des Konzerns führen und bleibt außerdem CEO der Ad Alliance. Außerdem wirdMitglied der Geschäftsführung von RTL. Der Geschäftsführer von Gruner + Jahr wird die Gesamtkoordination für die Zusammenführung von G+J mit RTL verantworten."Mit der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr schaffen wir Deutschlands ersten cross-medialen Champion und geben damit ein klares Bekenntnis zu langfristigem Wachstum und höheren Investitionen in Qualitätsinhalte, Vielfalt und Meinungspluralismus. Für diese große Aufgabe haben wir eine neue Führungsstruktur geschaffen", erklärt Bertelsmann-Chef und RTL-Group-CEO. "Mit Stephan Schäfer und Matthias Dang werden zwei Co-CEOs an der Spitze des Unternehmens stehen, die sich bestens kennen und ergänzen – sie verbinden Programmgespür, journalistische und kaufmännische Kompetenz, strategische Weitsicht und Führungsstärke." Mit dem Aufbau der Ad Alliance hätten sie gezeigt, dass die Kombination von RTL und G+J Wachstumsperspektiven eröffne.Ob es hinter den Kulissen tatsächlich einen Machtkampf zwischen Schäfer und dem scheidenden RTL-Chef Reichart gegeben hat, wie das Manager Magazin vor einigen Wochen berichtete, oder Reichart das Feld für Schäfer geräumt hat, wie DWDL schreibt , wissen wohl nur die Beteiligten. Fest steht, dass sich Schäfer und Dang ideal ergänzen: Der gelernte Journalist Schäfer ist vor allem in den Inhalten zu Hause und hat bei G+J mit ein gutes Händchen für Trends bewiesen. Dang, seit 28 Jahren für RTL Deutschland tätig, kennt den Konzern in- und auswendig, ist ein ausgewiesener Verkaufs- und Technikprofi und wird sich in erster Linie um die Finanzen kümmern. Die Zuständigkeiten sind also sauber getrennt und aufgeteilt. "Wir blicken voller Freude und auch mit Respekt auf unsere neue Aufgabe", sagen die beiden Co-CEOs in einem gemeinsamen Statement: "RTL Deutschland hat sich viel vorgenommen. Unser Ziel ist es, RTL als führende Entertainment-Marke zu positionieren, die für unabhängigen Journalismus, Haltung und Inspiration steht. So wollen wir unsere Senderfamilie rund um RTL und Vox ausbauen und das Wachstum unseres Streamingdienstes RTL+ weiter beschleunigen. Wir haben darüber hinaus den Auftrag und die Chance, von Januar an mit der journalistischen Expertise und den Marken von Gruner + Jahr etwas ganz Neues aufzubauen – das erste Medienunternehmen, das führend in allen Gattungen ist, attraktiv für Kreative und Publikum gleichermaßen. Wir freuen uns sehr auf diese Arbeit mit all den großartigen Kolleginnen und Kollegen."Welche Aufgaben der bisherige RTL-Deutschland-Chefbei Bertelsmann übernehmen wird, ist noch nicht klar. Thomas Rabe würdigt die Verdienste des Managers, der 2019 an die Spitze von RTL Deutschland rückte, mit warmen Worten: "Er hat maßgeblich zum Erfolg von RTL Deutschland beigetragen – zunächst als Geschäftsführer von Vox, dann an der Spitze von RTL Deutschland. Er hat die digitale Transformation des Unternehmens – auch durch das schnelle Wachstum im Streaming – entschieden vorangetrieben, strategische Partnerschaften geschlossen und wichtige Impulse bei der Neupositionierung der Marke RTL gesetzt." Reichart hatte bei RTL einen neuen Führungsstil etabliert und das von seiner Vorgängerin Anke Schäferkordt zu lange vernachlässigte Streaminggeschäft forciert - der große Durchbruch in diesem Bereich ist ihm aber auch nicht gelungen. Dennoch zieht der Manager eine positive Bilanz seiner Zeit bei RTL: "Nach über acht Jahren bei RTL Deutschland blicke ich stolz und dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. In einer spannenden Zeit mit einem so außergewöhnlichen Team kreativ und gleichermaßen strategisch arbeiten zu dürfen, ist ein besonderes Privileg. Die digitale Transformation unserer Angebote und des eigenen Unternehmens haben wir erfolgreich beschleunigt. Ich wünsche dem neuen Führungsteam und meinen Kolleginnen und Kollegen von Herzen Erfolg bei allen bevorstehenden Aufgaben." dh