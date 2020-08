© TVNOW / Robert Wunsch Mike Singer zieht in die DSDS-Jury ein

Popsänger Mike Singer zieht in die Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ein. Der 20-Jährige wird damit der jüngste Juror in der "DSDS"-Geschichte, wie der Sender am Donnerstag in Köln verkündete. "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde", erklärte Singer zu seiner Verpflichtung.