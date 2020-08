Mehr zum Thema

RTL-Castingshow

Teenie-Idol Mike Singer zieht in "DSDS"-Jury ein

Popsänger Mike Singer zieht in die Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ein. Der 20-Jährige wird damit der jüngste Juror in der "DSDS"-Geschichte, wie der Sender am Donnerstag in Köln verkündete.