Maite Kelly wird Jury-Mitglied von "Deutschland sucht den Superstar"

Maite Kelly, 40, wird Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Die Schlagersängerin werde in der nächsten Staffel der Castingshow gemeinsam mit Dieter Bohlen, Mike Singer und Michael Wendler die Talente bewerten, teilte RTL am Montag in Köln mit.