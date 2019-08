Chief Marketing & Communications Officer des Senders

RTL 2 ist eigenen Angaben zufolge bei Youtube der zweitgrößte deutsche Content-Anbieter für TV-Inhalte. Der Sender betreibt bei dem Videoportal eine ganze Reihe eigener Kanäle zu Formaten wie "Berlin - Tag & Nacht", "Grip" oder seinem Musikevent "The Dome". Dazu kommen Werbemöglichkeiten bei Facebook Watch oder im Rahmen einer Kooperation in den Fitnessstudios von McFit."El Cartel Media ist nicht allein ein TV-Vermarkter, sondern bietet moderne Markenkommunikation über alle Medien hinweg", sagt Geschäftsführer Stephan Karrer: "Schon jetzt gehören wir zu den stärksten Content-Anbietern für junge Zielgruppen auf allen relevanten Plattformen. Unsere neue Struktur macht es noch leichter für uns, Markttrends zeitnah zu erkennen und als treibende Kraft zu gestalten – zum Vorteil unserer Kunden."Die Abteilung Verkauf & Disposition unter der Leitung von Ali Yagci organisiert die Betreuung von Kunden und Agenturen neu. Dazu gehören unter anderem eigene Ansprechpartner für nicht-lineare Medien. Die Abteilung Kooperationen und Angebotsentwicklung wird personell aufgestockt, um die wachsenden Bereiche Addressable TV und Product Placement auszubauen. Die bisherige Abteilung Brand Partnership & Entertainment geht dagegen in dem bei RTL 2 neu entstandenen Bereich Musik, Live-Entertainment & Lizenzen auf. Thomas Elbracht wechselt als Leiter der Abteilung in den Bereich Marketing & Kommunikation von RTL 2 und berichtet zukünftig direkt an Carlos Zamorano,Bei El Cartel Media entsteht dafür die neue Abteilung Konzeption & Design, die zentral die Kreation integrierter Kundenangebote steuert. Leiterin der Abteilung wird Jessica Kreidel, bislang stellvertretende Leitung Vertriebsmarketing bei RTL 2. dh