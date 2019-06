Aus dem offiziellen Statement von RTL 2 lässt sich herauslesen, dass man bei dem Münchner Sender die Entscheidung Köslings bedauert. Andreas Bartl, Geschäftsführer von RTL 2 und El Cartel Media, würdigt Kösling als "prägende Persönlichkeit" - und zwar nicht nur für El Cartel Media, sondern auch für RTL 2. "An der Erfolgsgeschichte unseres Vermarktungsunternehmens trägt er einen sehr großen Anteil", sagt Bartl. "Wir empfinden große Dankbarkeit gegenüber Andreas und werden ihn gerade auch als den großartigen Menschen und Kollegen, der er immer für uns war, sehr vermissen."



© El Cartel Media

Übernimmt: Stephan Karrer

Die Nachfolge von Kösling hat Bartl bereits geregelt. So steigt Stephan Karrer zum neuen Geschäftsführer von El Cartel Media auf. Der 45-Jährige, der seit 2013 die Abteilung Media Sales & Services verantwortet und seit Januar 2018 stellvertretender Geschäftsführer von El Cartel Media ist, bringt reichlich Erfahrung für seinen neuen Job mit. Vor seinem Wechsel zu El Cartel Media war er als Director Ad Sales bei Discovery Networks tätig. In dieser Position verantwortete er den Werbezeitenverkauf der Sender DMAX, Discovery Channel, Discovery HD und Animal Planet. Seine TV-Karriere hatte er einst bei Sport 1 gestartet. Bei dem Sender hatte er 1999 als Key Account Manager angeheuert.Bartl hat keine Zweife daran, in Karrer einen würdigen Nachfolger für Kösling gefunden zu haben. "Der TV-Werbemarkt steht im Zuge der Digitalisierung inmitten einschneidender Veränderungen. Mit seiner Kompetenz, Erfahrung und anpackenden Art bringt Stephan alles mit, um El Cartel Media zu den Gestaltern und Innovatoren dieses Wandels zu machen", sagt Bartl. Neuer Leiter Media Sales & Services wird Karrers bisheriger Stellvertreter, Ali Yagci. mas