RTL-2-Chef Andreas Bartl im Interview

Fernsehen sei immer noch das stärkste Medium: "In Verbindung mit unseren Digitalangeboten bieten wir ein Paket an, dass sich sehen lassen kann. Dass man über das Preis-Leistungsverhältnis redet, ist normal und gehört dazu."Auch in der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, die mit digitalen Endgeräten aufgewachsen sind, sieht Bartl seinen Sender gut aufgestellt: "RTL 2 bietet sehr gute Möglichkeiten, die junge Zielgruppe auch über digitale Devices zu erreichen. Was bei uns sehr gut funktioniert: Wir können die Nutzer über Clips in den sozialen Medien so begeistern, dass sie sich dann auch die ganzen Folgen auf TV Now anschauen wollen." hor