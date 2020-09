Die Ankündigung, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan künftig, sorgte vor wenigen Tagen weltweit für Schlagzeilen - und geradezu für Euphorie bei dem Streamingdienst. Mit "ihrer Authentizität, ihrem Optimismus und ihrer Führungsstärke" hätten die beiden "Millionen Menschen weltweit inspiriert", sagte Netflix-Chef Ted Sarandos. Die Zusammenarbeit mache ihn daher "unglaublich stolz". Was weltweit gilt, funktioniert aber noch lange nicht in Deutschland. Eine repräsentative YouGov-Umfrage zeigt, dass sich das Interesse der hiesigen Zuschauer arg in Grenzen hält.