Aber auch generell werden die internetfähigen Lautsprecher mit Sprachassistent häufiger eingeschaltet: Im Vergleich zur ersten Erhebung 2018 ist die Nutzung in den vergangenen zwei Jahren um 61 Prozent gestiegen. Das kommt natürlich auch dem Audio-Konsum in den Haushalten zugute, die mit einem Smart Speaker ausgestattet sind: 69 Prozent der Nutzer hören seit der Anschaffung deutlich mehr Audio als zuvor.97 Prozent der Befragten gaben an, über ihren Lautsprecher überwiegend Musik und andere Audio-Inhalte zu konsumieren. Andere Funktionen wie zum Beispiel die Steuerung von Smart-Home-Anwendungen oder die Suche nach Informationen im Internet spielen also nur eine untergeordnete Rolle.Insgesamt gibt es mittlerweile in 41 Prozent der Haushalte einen oder mehrere Smart Speaker. 37 Prozent nutzen diese regelmäßig. Das entspricht 21,6 Millionen Nutzern. Jeder dritte (32 Prozent) plant zudem die Anschaffung eines smarten Lautsprechers."Die Zunahme von Smart Speakern verlagert das Verbraucherverhalten immer stärker vom Bildschirm in den hörbaren Raum", sagt RMS-CEO Marianne Bullwinkel. "Schon jetzt ist der Sprachbefehl auf dem besten Weg, den Klick abzulösen. Digitale Audioinhalte werden daher immer wichtiger, um Zielgruppen zu erreichen und zu aktivieren. Markenverantwortliche sollten Audio deshalb frühzeitig als digitalen Marketing- und Abverkaufskanal mitdenken."Für die Studie befragte Interrogare im Juni rund 2000 Internetnutzer von 16 bis 69 Jahren. Darunter waren 820 Besitzer eines Smart Speakers und 745 aktive Nutzer, die das Gerät innerhalb der letzten 14 Tage benutzt haben. dh