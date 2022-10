Das Verlagsgebäude des Spiegel-Verlags an der Ericusspitze in Hamburg

Das Aufgehen von Gruner + Jahr im großen bunten RTL-Kosmos zeigt sich nicht nur bei der Selbstdarstellung im Web (siehe), am Türschild in Hamburg und(beim Portfolio) – sondern auch bei den Beteiligungen. Besonders aufmerksam dürfte man das beim Spiegel beäugen, gerade in diesen Wochen. Ergibt sich für dessen Mitarbeiter KG die Chance, ihre Anteile am Spiegel zu erhöhen?