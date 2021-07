© Rheinische Post Mediengruppe / Andreas Endermann Sieben Kompetenzcenter für eine gruppenübergreifend agierende Digitaleinheit: Oliver Horst (2.v.l.) und Daniel Daum (3.v.l.) führen die neu strukturierte RP Digital

Dass Paid Content künftig das dominierende Geschäftsmodell von Verlagen sein wird, gilt mittlerweile selbst in der oft etwas verschlafenen Zeitungsbranche als Status quo. Unterschiede gibt es dennoch, sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Radikalität des Umbaus. Die Rheinische Post Mediengruppe, die mit der namensgebenden Rheinischen Post die auflagenstärkste Tageszeitung im Rheinland herausgibt, rangiert in beiden Bereichen gerade ziemlich weit oben: Ab 1. August greift im Unternehmen eine grundlegend neue Digitalstrategie, bis Ende 2025 will die neue Führungsspitze die Digitalumsätze der gesamten Gruppe verdoppelt haben.