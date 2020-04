Wenn das Herz versagt und es nur eine Rettung gibt" erhielt, räumten die Zeit-Autoren

Nannen

Diese Journalisten wurden für ihre investigative Leistung ausgezeichnet Maik Baumgärtner, Vera Deleja-Hotko, Martin Knobbe, Walter Mayr, Alexandra Rojkov, Wolf Wiedmann-Schmidt; Leila Al-Serori, Oliver Das Gupta, Peter Münch, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, „Ibiza-Affäre“, Der Spiegel/ Süddeutsche Zeitung

Neben "Stern"-Journalist Stawski, der den Preis für seine Reportage "Amrai Coen und Malte Henk mit dem Beitrag „Wenn sie euch nicht in den Jemen lassen, berichtet trotzdem“ in der Kategorie Dokumentation ab. Außerdem wurde ein Autorenteam von Spiegel und Süddeutscher Zeitung (siehe Kasten) für seine investigative Leistung bei der Aufdeckung der "Ibiza-Affäre" ausgezeichnet. Christoph Heinemann vom Hamburger Abendblatt erhielt den Preis für den Beitrag "Soko ‚Cold Cases‘ – Chronik eines Versagens" in der Kategorie lokale investigative Leistung, Youtuber Rezo wurde für sein Video „Die Zerstörung der CDU“ in der Kategorie Web-Projekt geehrt.Des weiteren gehören Stern-Autorin Dina Litovsky (Kategorie: Reportage-Fotografie) und Brigitte-Autorin Marteline Nystad (Inszenierte Fotografie) zu den Preisträgern. Der Sonderpreis ging an Rami Abdurrahman, der mit Hilfe eines Netzwerks von Informanten in Syrien seit Jahren die Gräuel des Krieges zusammenträgt. Damit werde die "herausragende Leistung" gewürdigt, die Menschenrechtsverletzungen in Syrien akribisch zu dokumentieren, heißt es zur Begründung.In diesem Jahr war die Verleihung wegen der Coronavirus-Krise ins Netz verlagert worden. Die Preisträger waren nicht vor Ort. Es gab auch kein Publikum. Dafür war die Online-Verleihung live für jeden zugänglich.Die Verleihung moderierte der Journalist Michel Abdollahi gemeinsam mit "Stern"-Chefredakteur Florian Gless. Seit 2005 verleihen das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr und das von Henri(1913-1996) gegründete Magazin "Stern" als Stifter den Preis. mas/dpa