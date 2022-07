© Adobe Stock; Montage: HORIZONT Wie wird Werbung im Internet am besten ausgespielt: passend zur Nutzerschaft oder passend zum Inhalt?

Kontext? Trifft sich gut! In der künftigen digitalen Werbewelt ohne Cookies sehen redaktionelle Publisher neue Chancen für Umfeld-Vermarktung. Aber nicht so einfach wie früher zum Beispiel in Print und TV, sondern nun in Kombination mit Technologie, vielen Daten – und weiterhin User-Targeting.