Die vorübergehenden Änderungen der Politik in Bezug auf Aufrufe zur Gewalt gegen russische Soldaten gelten laut einer E-Mail für Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, die Slowakei und die Ukraine. In einer E-Mail an die Moderatoren habe Meta auf eine Änderung seiner Hassreden-Politik hingewiesen, die sich sowohl auf russische Soldaten als auch auf Russen im Zusammenhang mit der Invasion bezieht.So würden gewalttätige Äußerungen zugelassen, wenn sie sich gegen russische Soldaten richten (ausgenommen Kriegsgefangenen) oder sich gegen Russen richten, wenn klar ist, dass der Kontext die russische Invasion in der Ukraine ist (beispielsweise wenn der Inhalt die Invasion, die Selbstverteidigung oder ähnliches erwähnt), heiße es in der E-Mail. Die Hate-Speech-Politik verbiete jedoch weiterhin Angriffe auf Russen.E-Mails zeigten laut Reuters auch, dass Meta die Würdigung des rechtsgerichteten Asow-Bataillons zulassen würde, was normalerweise verboten ist - eine Änderung, über die The Intercept zuerst berichtet hatte. hor