"Als Folge der russischen Invasion in der Ukraine haben wir vorübergehend Formen der politischen Meinungsäußerung zugelassen, die normalerweise gegen unsere Regeln verstoßen würden, wie beispielsweise gewalttätige Äußerungen wie 'Tod den russischen Invasoren'. Glaubwürdige Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten werden wir nach wie vor nicht zulassen", zitiert Reuters aus der Erklärung eines Meta-Sprechers. Demnach sollen auch Aufrufe zum Tod der Staatsoberhäupter unter bestimmten Umständen zugelassen sein.Unter Berufung auf den Reuters-Bericht forderte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten die US-Regierung auf, die "extremistischen Aktivitäten" von Meta zu stoppen . "Die Nutzer von Facebook und Instagram haben den Eigentümern dieser Plattformen nicht das Recht gegeben, die Kriterien der Wahrheit zu bestimmen und Nationen gegeneinander auszuspielen", so die Botschaft auf Twitter in einer Nachricht, die auch von ihrem Büro in Indien geteilt wurde.

Die vorübergehenden Änderungen der Politik in Bezug auf Aufrufe zur Gewalt gegen russische Soldaten gelten laut einer E-Mail für Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, die Slowakei und die Ukraine. In einer E-Mail an die Moderatoren habe Meta auf eine Änderung seiner Hassreden-Politik hingewiesen, die sich sowohl auf russische Soldaten als auch auf Russen im Zusammenhang mit der Invasion bezieht.So würden gewalttätige Äußerungen zugelassen, wenn sie sich gegen russische Soldaten richten (ausgenommen Kriegsgefangenen) oder sich gegen Russen richten, wenn klar ist, dass der Kontext die russische Invasion in der Ukraine ist (beispielsweise wenn der Inhalt die Invasion, die Selbstverteidigung oder ähnliches erwähnt), heiße es in der E-Mail."Wir tun dies, weil wir beobachtet haben, dass in diesem speziellen Kontext 'russische Soldaten' als Stellvertreter für das russische Militär verwendet wird. Die Hate-Speech-Politik verbietet weiterhin Angriffe auf Russen", zitiert Reuters aus der E-Mail.Viele große Social-Media-Plattformen haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg neue Inhaltsbeschränkungen angekündigt sowie Ausnahmeregelungen in einigen ihrer Richtlinien aufgenommen. So zeigten E-Mails laut Reuters, dass Meta die Würdigung des rechtsgerichteten Asow-Bataillons zulassen würde, was normalerweise verboten ist - eine Änderung, über die The Intercept zuerst berichtet hatte.Der Meta-Sprecher wird zitiert, Meta mache "vorläufig eine enge Ausnahme für Lob des Asow-Regiments ausschließlich im Zusammenhang mit der Verteidigung der Ukraine oder in ihrer Rolle als Teil der ukrainischen Nationalgarde".Munsif Vengattil, Elizabeth Culliford / Reuters (aus dem Englischen übersetzt mit www.DeepL.com/Translator