Was sich Amazons Vermarktungschef Nils Gräf von der Video-Offensive verspricht

© Amazon Advertising Amazon-Manager Nils Gräf: "Selbst einfache Videos können für Kundinnen und Kunden hilfreich sein."

Amazon hat heute auf der „unBoxed 2022“-Konferenz in New York neue Video-Werbeangebote vorgestellt. Was sie bringen sollen und wo Amazons Werbegeschäft steht, erklärt Nils Gräf, Managing Director Amazon Ads Deutschland, im HORIZONT-Interview.