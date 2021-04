© Republic Die Vermarktungschefs Ingo Müller (l., FAZ) und Jürgen Maukner (SZ) sind zugleich Geschäftsführer von Republic

Ist das der vielversprechende Anfang von etwas Großem – oder schon das finale Große? Die Rede ist von Republic, dem neuen gemeinsamen Vermarkter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) fürs nationale Print- und Crossmedia-Werbegeschäft. In dieser Woche startet das Joint Venture, das anderen Verlagen offensiv Marktanteile abjagen will – und zwar nicht nur Spiegel, Zeit und Co. Parallel signalisieren die Republic-Chefs eine Art Einladung an die genannten Titel.