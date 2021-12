© IMAGO / Jörg Schüler; Montage: HORIZONT Der Rauswurf von Julian Reichelt war wohl das Top-Thema in der hiesigen Medienlandschaft 2021

Bei welchem großen deutschen Medienhaus ist in diesem Jahr am meisten los? Bertelsmann wäre ein Kandidat, mit der Einsortierung des Traditionsverlags Gruner + Jahr in die RTL-Gruppe. Jedoch: Dies zeigt bloß einen weiteren Schritt auf dem Weg der schon seit Längerem verfolgten Strategie, einen nationalen Medien- und Vermarktungschampion aufzubauen. Ähnlich ambitioniert, doch bisweilen auch krisenhaft und damit deutlich spektakulärer geht es bei Axel Springer zu. Die Berliner halten sich und die Branche seit Monaten in Atem. Ein Rückblick.