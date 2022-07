© Fotolia / artjazz Kampf gegen Desinformation: Kann Brüssel gemeinsam mit den Plattformen die Monetarisierung von Fake-News-Umfeldern kappen?

Große Online-Plattformen wie Google, Meta, TikTok und Twitter wollen verhindern, dass Anzeigen in Fake-News-Umfeldern erscheinen. Ein neuer Code of Practice soll Grundlage für entsprechende Spielregeln in der EU werden. Die ersten Vorschläge für gemeinsame Strategien sind für Anfang 2023 avisiert. Wie aussichtsreich ist die Qualitätsoffensive?