Anlässlich seines 80. Geburtstags am kommenden Dienstag formulierte die dpa für den Verleger Dirk Ippen gerade einen Gruß in Form eines kleinen Porträts . Darin unberücksichtigt blieb, dass die Mantelredaktionen seiner Zeitungen in Gießen, Offenbach, teilweise aber auch in Kassel künftig in Frankfurt konzentriert sein werden.