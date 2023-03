Heike Raab ist die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder

Nach der Gründung des sogenannten Zukunftsrats für die öffentlich-rechtlichen Sender haben Medienpolitiker der Bundesländer ihre Erwartungen an dieses Beratergremium zum Ausdruck gebracht. Es gehe im Wesentlichen um drei Themenfelder.

Die drei zentralen Bereiche seien: "Digitale Transformation gestalten und Qualität stärken", "Strukturen und Zusammenarbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks optimieren und Beitragsstabilität sichern" sowie "Good Governance weiter stärken", sagte die Koordinatorin der Rundfunkkommission, Heike Raab, laut einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz vom Donnerstag. Raab ist zugleich rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin.

Der sächsische Staatsminister für Medien, Oliver Schenk, ergänzte: "Aus meiner Sicht sollte der Zukunftsrat immer auch die konkrete Umsetzung seiner Vorschläge in der Praxis mitdenken. Für die Rundfunkkommission wichtige Aspekte sind beispielsweise die zeitgemäße Ausgestaltung und Verbreitung des Angebots, die Sicherung und Stärkung inhaltlicher Ausgewogenheit, aber auch Fragen der Abbildung regionaler Vielfalt. Daneben sollte aus meiner Sicht die Frage einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Plattform und die Steigerung der Kosteneffizienz des Gesamtsystems eine Rolle spielen."Die Medienpolitiker der Bundesländer hatten sich am Mittwoch auf ein Beratergremium geeinigt. Zum Zukunftsrat gehören der Schweizer Publizist Roger de Weck, Urheberrechtsexpertin Nadine Klass, Ex-Bundesverfassungsrichter Peter M. Huber, Filmproduzentin Bettina Reitz, Medienrechtler Mark D. Cole, Journalistin Maria Exner, die frühere Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel und die Digitaljournalismus-Professorin Annika Sehl.

Die Medienpolitiker der Bundesländer haben sich auf ein Beratergremium für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geeinigt. Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen der Länder-Rundfunkkommission. Auch die Mitglieder stehen schon fest. ...

Bayerns Medienminister Florian Herrmann nannte die Entscheidung "richtig und notwendig". Herrmann weiter: "Die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht und fällt mit den Reformen, die jetzt unternommen werden müssen. Der Zukunftsrat hat die Chance, aber auch die Verpflichtung, in diesem Reformprozess entscheidende Impulse zu setzen und damit den langfristigen Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Medien zu gewährleisten.""Die Rundfunkkommission hat mit der Einsetzung eines Zukunftsrates ihren Reformwillen bekräftigt", sagte NRW-Medienminister Nathanael Liminski. "Sowohl Angebot als auch Strukturen kommen auf den Prüfstand. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss heute und morgen durch Produkt und Struktur überzeugen. Nur so hat ein pflichtfinanziertes System dauerhaft Akzeptanz."

Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke sagte in einer ersten Reaktion: "Die Etablierung der Zukunftsrats ist ein wichtiger Schritt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieses Gremium kann spannende Impulse für die Diskussion über den unabhängigen Rundfunk der Zukunft geben. Ich erhoffe mir vom Zukunftsrat, dass der Blick von außen dabei hilft, Veränderungsprozesse konstruktiv zu gestalten."Kritik kam aus der Belegschaft der Sender. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse (AGRA) meldete sich zu Wort: "Mit großem Unverständnis haben wir die Besetzung des von Ihnen eingesetzten Zukunftsrats zur Kenntnis genommen. Wir hatten bis zuletzt gehofft und erwartet, dass man uns als Programmmacherinnen und Programmmacher ebenfalls berücksichtigt", heißt es in der Mitteilung. "Stattdessen sehen wir nun in dem Gremium Juristinnen und Juristen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Lobbygruppenvertretungen – aber niemanden aus dem "Maschinenraum" der Anstalten." Die AGRA sprach von einer "verpassten Chance".