© ZDF/The Finest Der orangefarbene Kreis ist das zentrale Element des neuen Auftritts

Das ZDF hat sein Promotion-Design überarbeitet. Zentrales Element des neuen Auftritts ist der aus dem Logo des öffentlich-rechtlichen Senders bekannte orangefarbene Kreis, der künftig in abgewandelter Form in allen On- und Off-Air-Maßnahmen auftaucht.