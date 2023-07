HORIZONT

Künstliche Intelligenz hat mittlerweile Einzug in die wichtigsten Geschäftsbereiche der Medienhäuser gehalten

Zwischen Mensch und Maschine: Kein Medienhaus kommt mehr am Thema KI vorbei. HORIZONT zeigt, wo und wie (generative) künstliche Intelligenz in die zentralen Geschäftsbereiche Einzug hält. Und was das im Alltag jetzt und in der Zukunft bedeutet.

Im Frühjahr dieses Jahres war sie plötzlich da: die erste von einer künstlichen Intelligenz erstellte Zeitschrift. "99 geniale Pasta-Re