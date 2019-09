Der EuGH war 2017 vom Berliner Landgericht eingeschaltet worden. Auslöser war ein Verfahren, in dem die Verwertungsgesellschaft VG Media Schadenersatz von Google verlangt. Die VG Media vertritt dabei viele Presseverlage in Deutschland.



Dass der Europäische Gerichtshof das deutsche Leistungsschutzrecht für "nicht anwendbar" hält, begründen die Richter damit, dass es sich um "eine Vorschrift betreffend einen Dienst der Informationsgesellschaft und somit um eine technische Vorschrift" handele. Der Entwurf hätte somit der Kommission vorab vorgelegt werden müssen, heißt es beim EuGH. "Ist dies nicht geschehen, kann ein Einzelner deren Unanwendbarkeit geltend machen", heißt es in der Urteilsbegründung weiter.Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Verband Deutscher Lokalzeitungen (VDL) zeigten in einer ersten gemeinsamen Stellungnahme wenig Verständnis für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. "Der EuGH-Beschluss irritiert", teilten die Verlegerorganisationen mit. Begründet wird das damit, dass die Europäische Union ihrerseits inzwischen ein Recht der Presseverleger beschlossen hat. "Fast sechs Jahre nach Erlass des Gesetzes in Deutschland warten Verlage und Redaktionen immer noch darauf, dass Google und andere digitale Plattformen für die unstreitige Verwertung der Verleger- und Urheberrechte endlich zahlen", heißt es weiter in der Stellungnahme.Die Verlegerverbände betonen zudem, dass es vor dem EuGH nicht um inhaltliche Fragen zum deutschen Leistungsschutzrecht ging, sondern allein um die rein formelle Frage der Notifizierung. Zudem weisen VDZ, BDZV und VDL darauf hin, dass die Entscheidung des EuGH im Gegensatz zur Einschätzung der Bundesregierung, der Europäischen Kommission sowie weiterer Mitgliedsstaaten stehe, die eine Notifizierung durchgehend nicht für geboten hielten. Nun sei es, Aufgabe des deutschen Gesetzgebers, schnell für Rechtssicherheit zu sorgen und das europäische Presseleistungsschutzrecht zügig und eindeutig vorab umzusetzen. Nur so könne die erforderliche rechtliche Grundlage entstehen, mit der "die berechtigten Ansprüche der Presse gegenüber weltweit agierenden, übermächtigen Infrastrukturbetreibern durchgesetzt werden" könnten. mas