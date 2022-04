"Unsere Einblicke in Themen, die Unternehmen und Märkte bewegen, kombinieren wir nun mit dem Fachjournalismus der dfv Mediengruppe. Mit der der inhaltlichen Tiefe der dfv Recht- und Steuerexperten bieten wir unseren Lesern einen qualitativ hochwertigen Mehrwert", erklärt Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes.



"Informationen zu liefern, Wissen zu vermitteln, um auf der Basis bessere Entscheidungen zu treffen, dieser Anspruch eint das Handelsblatt und die dfv Mediengruppe – zwei Businessmedienhäuser, die für unabhängigen Qualitätsjournalismus stehen", erklärt Sönke Reimers, gemeinsam mit Peter Esser einer der beiden Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe.Mit ihren mehr als 20 juristischen Titeln und der dfv Beteiligung diruj - Deutsches Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen verfügt die dfv Mediengruppe unter den Rechtsfachmedienanbietern in Deutschland über eine spezifische Marktposition mit Zugängen zu allen wichtigen Wirtschafts- und Steuerjuristen in Kanzleien, Behörden, Rechtswissenschaft, Unternehmen sowie zu Politik und zwölf wichtigen Wirtschaftsbereichen. HORIZONT erscheint ebenfalls in der dfv Mediengruppe.