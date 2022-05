Man habe sich "entschieden, die Ausstrahlungsfrequenz auf einmal pro Jahr festzulegen", und man freue sich schon auf "eine neue Staffel "Love Island" mit Moderatorin Sylvie Meis im Jahr 2023", teilte RTL Zwei am Mittwoch mit. Zuvor hatte der Branchendienst "DWDL" darüber berichtet. "Wir gehen in eine kreative Pause. Ziel ist es, dass die erfolgreiche Dating-Show 'Love Island' auch in Zukunft bei den Zuschauerinnen und Zuschauern als Jahreshighlight im Markt wahrgenommen wird", begründet der Sender die Entscheidung.