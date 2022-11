© IMAGO / NurPhoto Real-Madrid-Star Toni Kroos wird TV-Experte während er Weltmeisterschaft in Katar

Fußball-Weltmeister und Real-Madrid-Star Toni Kroos wird während der Fußball-WM in Katar als Experte bei MagentaTV im Einsatz sein. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid wird das Spiel Deutschland gegen Spanien am 27. November gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner analysieren, wie der Sender am Montag mitteilte.