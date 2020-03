Das Statement von Screenforce-Chef Krapf im Detail:

Wir kennen alle angesprochenen Themen auf beiden Seiten des Marktes schon seit einiger Zeit. Die Themen und Forderungen können nur gemeinsam gelöst werden. In diesem Kontext hat jeder Partner im Markt seine Zuständigkeit und Funktion. Auch die OWM und die Vertreter der OWM arbeiten an diesen Themen seit langer Zeit in allen Gremien verantwortlich mit. Deshalb bringt ein öffentliches "Fingerpointing" nicht viel. Auch die leidige Diskussion, wer jetzt Schuld daran trägt, dass einige Themen nicht so schnell und noch nicht so weit entwickelt wurden, wie wir das alle gerne hätten, ist aus meiner Sicht nicht produktiv. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir vor allem beim Thema der konvergenten Bewegtbild-Reichweiten, inklusive der Werbereichweiten, gerne wesentlich weiter wären. Wir verzichten aus diesen Gründen darauf, öffentlich Schuldzuweisungen an andere Marktpartner vorzunehmen. Stattdessen appellieren wir an alle Partner im Markt, ihre Energie in konstruktive Lösungen zu investieren. Und zwar dort, wo die Diskussion hingehört: in die entsprechenden Gremien der JICs, aber auch in die bilateralen Verhandlungen zwischen Kunden und Bewegtbildanbietern."





Es war – wieder einmal – ein großer Aufschlag, der der OWM Ende vergangener Woche mit ihrem jüngsten Positionspapier gelungen ist. In neun Punkten fordern die Autoren, OWM-Vizechefinund, sowohl von den TV-Vermarktern als auch von Google/Youtube und Facebook zügig eine neue Qualität der Zusammenarbeit – angefangen von einer transparenten Währung über eine leistungsgerechte Preisbildung bis hin zur Partnerschaft aller Marktplayer.Die Gattungsinitiativemeldet sich nun als erster der angesprochenen Akteure zu Wort. Abgesehen von den Forderungen zur Preispolitik, "die naturgemäß von beiden Seiten des Marktes unterschiedlich gesehen werden", stimme man in vielen Punkten mit der OWM überein. Kritik übt Geschäftsführer Krapf stattdessen vor allem an der Art und Weise ihrer Veröffentlichung."Wir stimmen in vielen Punkten mit den Forderungen der OWM überein. Die Ausnahmen sind die preispolitischen Hinweise, und von zum Teil gegensätzlichen Interessen und Motivationen geprägt sind. Doch trotz der grundsätzlichen Übereinstimmung muss ich konstatieren: Die Art und Weise der Veröffentlichung der Thesen gleicht aus unserer Sicht einem wenig produktiven, ehrlicherweise sogar überflüssigen Ritual. Die Gründe:Vor allem im letzten Punkt wird klar: Den Schwarzen Peter lässt Krapf seiner Gattung nicht so einfach zuschieben. Gerade wenn es um transparente Leistungsnachweise, einheitliche Währungen und Vergleichbarkeit geht, ist die Zusammenarbeit mit Google und Facebook nach wie vor kompliziert. Das moniert im Übrigen auch die OWM - und findet deutliche Worte: "Wer sich unserer Initiative ,Ein Markt – Eine Währung‘ nicht anschließt, sitzt bei wichtigen Entscheidungen nicht mit am Tisch und muss dann mit den Konsequenzen leben", sagt Vorstand Kirsten Latour. Die Frage ist nur, ob die Werbungtreibenden diesen Worten jetzt auch wirklich Taten folgen lassen. kan