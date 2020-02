© Readly

Bei den meistgelesenen Ausgaben 2019 dominieren Tech-Titel

Die aktuelle Readly Top 10 AUTO BILD

InTouch - DE

COMPUTER BILD

Closer - DE

auto motor und sport

Die Aktuelle

IN

OK!

SPORT BILD

BILD der FRAU erklärt Marie-Sophie von Bibra, Head of Growth DACH bei Readly. Die beliebtesten Magazine bei Readly sind generell Technik- und Autozeitschriften sowie Klatschblätter. Auf Platz 1 liegt die Auto Bild, gefolgt von Intouch, der Computer Bild und Closer. Die beliebtesten Magazine bei Readly sind generell Technik- und Autozeitschriften sowie Klatschblätter. Auf Platz 1 liegt die Auto Bild, gefolgt von Intouch, der Computer Bild und Closer. "Zeitschriften stellen für die deutschen Leserinnen und Leser vertrauenswürdige Ratgeber bei für sie bedeutenden Themen aus dem eigenen Alltag dar. Dieses Ergebnis unserer aktuellen Studie bestätigt, warum wir bei der Produktentwicklung von Readly den Fokus so stark auf eine vielfältige Magazinauswahl und einfache Nutzung der App legen",

Die beliebtesten Magazin-Kategorien 2019 Stars & Entertainment

Auto & Motorrad

Computer & Technik

Essen & Trinken

Gesundheit & Fitness

Heim & Garten

Lifestyle

TV, Film & Cinema

Reisen & Regional

Wissenschaft & Natur dh

Die Auswertung von Readly zeigt, dass neben Promi-News vor allem Ratgeber- und Technik-Themen bei den Lesern gefragt sind. So war die meist gelesene Ausgabe des Jahres bei Readly Heft 3/2019 der Computer Bild mit einem Überblick über die Technik-Highlights des Jahres. Auf Platz 2 folgt Ausgabe 2/2019 des Magazins Apps, das über die "besten Apps" des Jahres informierte. Dahinter folgen mit Mac Life und der Sonderausgabe "Apple Spezial" von Mac Life zwei weitere Technik-Magazine, eine Ausgabe von Chip, jeweils eine Ausgabe der Handwerkermagazine Selbst ist der Mann und Selber machen, die Auto-Zeitschriften Auto Motor und Sport und Auto Bild sowie das Wissensmagazin Welt der Wunder.Bei den beliebtesten Kategorien liegt "Stars & Entertainment" vorne, gefolgt von "Auto & Motorrad" und "Computer & Technik".Aktuelle Magazine wie Spiegel, Stern und Focus finden sich nicht in den Bestenlisten von Readly wieder. Diese werden also entweder noch gerne klassisch auf Papier gelesen oder die Nutzer informieren sich über das aktuelle Geschehen eher auf den jeweiligen Websites.