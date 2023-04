Die RBB-Affäre beschäftigt nach wie vor die Gerichte

Die frühere Leiterin der Intendanzabteilung beim krisengebeutelten Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wehrt sich vor Gericht gegen ihre außerordentliche Kündigung. Verena Formen-Mohr verlas am Freitag in der Verhandlung im Arbeitsgericht Berlin ein längeres Statement.

Das Gericht zog sich am Mittag zurück. Es blieb offen, ob es noch am Freitag zu einer Entscheidung in dem Verfahren kommt.In dem Rechtsstreit geht es um die außerordentliche Kündigung der Ex-Leiterin der Intendanz im Kontext der Krise des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders RBB. Im Sommer 2022 kamen Vorwürfe der Verschwendung und der Vetternwirtschaft gegen die später fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf auf. Beide wiesen Vorwürfe zurück. Von der alten Geschäftsleitung ist inzwischen keiner mehr im Amt. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Schlesinger und Wolf sowie einen Teil der damaligen Geschäftsleitung.