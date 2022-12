Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Karola Wille, hatte am Montag in der MDR-Rundfunkratssitzung in Leipzig von Ergebnissen der Intendantensitzung im November in München berichtet und dabei zu Folgen aus der RBB-Krise die Erweiterung des ARD-Transparenzbereichs erwähnt.In der Affäre beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) um Filzvorwürfe geriet dort auch das Vergütungssystem für Führungskräfte in den Fokus. Umstritten sind ein inzwischen abgeschafftes Bonus-System sowie sogenannte Ruhegeld-Regelungen. Das heißt, dass Führungskräften auch dann Geld zusteht, wenn sie nicht mehr für den Sender arbeiten, aber auch noch nicht im Rentenalter sind. dpa