Fast 13 Jahre ist es her, dass der Kunstbegriff "Frenemy" zum ersten Mal in HORIZONT auftauchte. 13 Jahre, in denen Verlage und Sender um ihre Position zu Google und Facebook ringen. Zu jenen US-Plattformen also, die zugleich "Friend" (weil sie den Websites der Medien viele Nutzer zuschaufeln) und "Enemy" sind, weil sie als Gatekeeper der Inhalte anderer fungieren und damit Aufmerksamkeit und Werbegeld absaugen. Jetzt beginnt eine neue Runde im Ringen – die zeigt, wie zerrissen die Medienhäuser in dieser Frage sind.



Den Ball ins Rollen gebracht hat Paul Mudter, der COO des Großvermarkters Ad Alliance (RTL-Gruppe, G+J, Spiegel). Er warf in HORIZONT die Grundsatzfrage auf, warum Sender und Verlage die US-Plattformen – reine Tech-Unternehmen ohne eigene Inhalte – mit ihrem journalistischen Content qualitativ aufwerten. Es dürfe nicht das Ziel sein, Google, Facebook und Co "mit medieneigenen Inhalten für Nutzer und Werbekunden attraktiver zu machen", sagte Mudter.